Niezniszczalni 4 – recenzja filmu. Splunięcie widzom w twarz

Niezniszczalni nigdy nie mieli być ambitną serią, nawet jak na niskie standardy kina akcji, bardziej ciesząc wypełnioną gwiazdami obsadą, niż trzymać na krawędzi fotela za sprawą porywającej fabuły, czy widowiskowej akcji. Patrząc jednak na zbiór aktorów w czwartej części serii ciężko nie być rozczarowanym. Jeszcze w trójce mogliśmy na ekranie oglądać Arnolda Schwarzeneggera, Mela Gibsona, Harrisona Forda, Wesley’ego Snipesa, Antonio Bandersa, czy Terry’ego Crewsa. W czwartej części z kolei skład wypełniony został 50 Centem, Megan Fox i mało rozpoznawalnym Jacobem Scipio. Regres widać jednak nie tylko w obsadzie, ale również w każdym innym elemencie filmu, żeby tylko wspomnieć o nieciekawej, głupiej i pretekstowej fabule, nieprzystających do tej serii scenach akcji, czy wreszcie efektach specjalnych, które uciekły z niskobudżetowej gry z ery PlayStation 3. Dwoma słowami: jest źle.

Wszystko to, za co widzowie mogli pokochać pierwsze trzy części, tutaj praktycznie jest nieobecne. Oczywiście Sylvester Stallone i Jason Statham wciąż tworzą dobraną parę, ale paradoksalnie film wypada najlepiej, gdy drugi z aktorów przejmuje stery i zaczyna działać w pojedynkę. Żeby zobaczyć to, co film ma najlepszego do zaoferowania, trzeba poczekać do drugiej połowy, gdy akcja zabiera nas na pokład statku, na którym Statham niczym w misji z Call of Duty, przemierza kolejne korytarze, samotnie pokonując tabuny przeciwników. Jest w tym jakiś klimat, nawet pomimo obrzydliwej wizualnie strony całego filmu, gdzie błędy techniczne tylko się namnażają, ale nawet one nie przyćmiewają tego, że gdyby to był kolejny akcyjniak z Jasonem Stathamem ratującym świat i niemającym żadnej litości dla swoich oponentów, produkcja wypadłaby o wiele lepiej.