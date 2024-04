Ten aktor żałuje, że jego postać nie została zabita w MCU. Chciał w efektowny sposób pożegnać się z rolą

[Zabicie] było właściwie moją prośbą w trzecim filmie. Powiedziałem, że chciałbym poważnej [śmierci], z tymi wszystkimi wspaniałymi efektami specjalnymi. Musi być jakiś fantastyczny sposób, w jaki mogę skurczyć się do rozmiarów mrówki i eksplodować lub coś w tym rodzaju. Chcę wykorzystać wszystkie te efekty. Ale to była ostatnia okazja. Nie sądzę, że pojawię się w czwartym filmie.

Wygląda więc na to, że Michael Douglas nie planuje powracać do roli Hanka Pyma. Jeszcze w ubiegłym roku aktor powiedział, że jeżeli miałby raz jeszcze pojawić się w produkcji Marvela, to tylko w Ant-Manie 4. Problem w tym, że zgodnie z najnowszą strategią studia, czwarta część przygód Scotta Langa nie powstanie. Marvel chce odejść od mniej oczekiwanych i rentownych projektów, skupiając się tylko na produkcjach, które przyciągną widzów do kin.