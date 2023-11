Amazon Prime Video na listopad. Wielki hit powraca i nowa produkcja z Bondem

BTS: Yet to Come miało miejsce w październiku 2022 roku, kiedy siedmioosobowy zespół wystąpił w Busan w Korei Południowej. W ramach trasy Busan World Expo 2030 koncert odbył się na stadionie głównym Asiad i wzięło w nim udział około 50 000 osób. W skład BTS wchodzą RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V i Jung Kook.

BTS: Yet To Come – 9 listopada

Dziewięć par zwykłych ludzi wyrusza w niesamowitą przygodę, aby pokonać serię wyzwań inspirowanych Jamesem Bondem, a wszystko po to, by mieć szansę na wygranie zmieniającej życie nagrody o wartości 1 000 000 funtów. Kontroler (Brian Cox) to mistrz gry, który dyktuje, dokąd pary mają się udać i co mają robić, a także na jakie pytania odpowiadać.

Twin Love – 17 listopada

Bliźniacze serca to eksperyment randkowy producentów Love Island. Wyspa miłości. Pary bliźniąt jednojajowych sprawdzą, czy są gotowe przedłożyć nową miłość ponad więzy krwi. Prowadzące Brie i Nikki Garcia (wcześniej znane jako bliźniaczki Bella) rozdzieliły bliźniaki do dwóch domów, by samodzielnie zawalczyły o miłość. Czy znajdą dopasowanie? Ostatecznie wybiorą swojego bliźniaka czy miłość?

Maxine's Baby: The Tyler Perry Story – 17 listopada

Pisarz, aktor, reżyser, szef studia i tytan mediów, Tyler Perry, to wytrawny Amerykanin. Ale pod tym gigantem rozrywki kryje się człowiek pokornie pracujący, aby uleczyć traumę z dzieciństwa, przekształcając swój ból w obietnicę. Maxine’s Baby: The Tyler Perry Story, będący hołdem miłości do jego matki, to czuły i intymny portret wizjonera i innowatora Tylera Perry’ego.

Elf Me – 24 listopada

Trip to niekonwencjonalny elf. Wydaje się, że jako pomocnik Świętego Mikołaja udaje mu się jedynie konstruować dziwaczną broń, a nie zabawki. Los doprowadzi go do poznania Elii, nieśmiałego i nieszablonowego chłopca ściganego przez bandę zbirów. Oboje będą sobie pomagać i wspólnie odkrywać wartość przyjaźni.

