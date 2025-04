Japońskie Star Wars powracają. Data premiery nowych Gwiezdnych wojen: Wizji i zapowiedź nowej produkcji

Podczas ostatniego dnia Star Wars Celebration w Japonii odbył się panel poświęcony animowanej antologii Gwiezdne wojny: Wizje od japońskich studiów. Ogłoszono, że trzeci sezon zadebiutuje jeszcze w tym roku i po raz pierwszy pojawią się odcinki, będące kontynuacjami epizodów z pierwszego sezonu. Mowa o trzech najpopularniejszych historiach, czyli The Duel, The Village Bride oraz The Ninth Jedi.

Wśród nowych odcinków trzeciego sezonu znajdzie się The Duel: Payback, który wyreżyseruje Takanobu Mizuno ze studia anime Kamikaze Douga. The Lost Ones, będący kontynuacją The Village Bride, wyreżyseruje Hitoshi Haga z Kinema Citrus. Natomiast Naoyoshi Shiotani z Production IG stanie za kamerą Child of Hope, kontynuacji The Ninth Jedi. Trójka reżyserów opowiedziała o swoich odcinkach i zaprezentowała projekty nowych postaci, a także czteronożnego AT-AT z japońskim budynkiem na grzbiecie, czy zupełnie nowy miecz świetlny jednego z Sithów.

Hiroyasu Kobayashi z Project Studio Q omówił mroczniejszy i bardziej mechaniczny świat swojego odcinka The Song of Four Wings, którego centralnym motywem są cztery skrzydła X-Winga:

Jesteśmy studiem specjalizującym się w projektowaniu mechanizmów, dlatego skupiliśmy się na esencji dawnych projektów Joe Johnstona i wprowadziliśmy wiele droidów oraz mechów.