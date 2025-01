Japanese Drift Master również na konsolach? Polskie studio ma to w swoich planach

Japanese Drift Master to gra polskiego studia Gaming Factory, które swoim klimatem stara się oddać ducha Japonii, nielegalnych wyścigów i tuningu. Wbrew temu co sugeruje tytuł, JDM oferuje nie tylko popularny drift, ale także wyścigi nastawione na przyczepność. Jakiś czas temu wyszedł darmowy prolog zatytułowany Rise of the Scorpion, który nadal jest do pobrania na Steam. Jeśli jednak nie jesteście przekonani, możecie również przeczytać o naszych wrażeniach z prologu.

Steam

JDM pojawi się w przyszłości na konsolach

Polski tytuł wzbudził spore zamieszanie na rynku, szczególnie w Japonii i Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że na ubiegłorocznym Steam Next Fest, wersja demonstracyjna JDM osiągnęła podium wśród najbardziej interesujących graczy gier. Nic więc dziwnego, że gracze nieposiadający komputera, też chcieliby spróbować naszej rodzimej gry samochodowej.