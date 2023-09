Jamie Foxx i Tommy Lee Jones w pierwszym zwiastunie filmu The Burial

W przyszłym miesiącu, dzięki Amazon Prime Video, będziemy mieli okazję zobaczyć na jednym ekranie dwóch nagrodzonych Oscarem aktorów. Będą to Jamie Foxx i Tommy Lee Jones. Film The Burial opowiada historię właściciela firmy pogrzebowej, walczącego o utrzymanie na rynku z dużą korporacją i wspierającym go w tym dziele adwokacie.