Amazon Prime Video z masą nowości we wrześniu. Serial ze świata Johna Wicka i spin-off The Boys wśród premier

Poznaliśmy ofertę platformy Prime Video na wrzesień. Tym razem w serwisie pojawi się mnóstwo oczekiwanych tytułów, żeby tylko wspomnieć o pierwszym serialu ze świata Johna Wicka, a także kolejnym spin-offie The Boys. Ponadto subskrybenci będą mogli obejrzeć ciekawie zapowiadające się Wilderness i film A Million Miles Away, a z drugim sezonem powróci również Koło czasu. Pełną listę wraz z datami premier znajdziecie poniżej.

Amazon Prime Video – wrzesień 2023

Koło czasu (sezon drugi) – 1 września

Choć Rand sądził, że pokonał Czarnego, zło nie zniknęło. Na drodze przyjaciół z Dwóch Rzek, tym razem rozsianych po całym świecie, staną zarówno nowe, jak i pradawne zagrożenia. Kobieta, która ich znalazła i prowadziła, straciła moc. Przyjaciele muszą więc znaleźć inne źródło siły: w sobie nawzajem lub w sobie samych. W Światłości… lub w Cieniu.

Sentinelle (film) – 8 września

François Sentinelle prowadzi podwójne życie. W ciągu dnia jest najbardziej wyróżniającym się w mediach policjantem na Reunion, znanym ze swoich twardych metod i kwiecistych koszul, ścigających przestępców swoim słynnym żółtym Defenderem. Ale poza godzinami pracy (a często w ich trakcie) Sentinelle ma inny zawód: piosenkarza. Wszyscy tańczyli do „Le Kiki”, przeboju z jego początków kariery. Sentinelle od piętnastu lat próbuje powtórzyć sukces przygotowując nową płytę.

Sitting in Bars with Cake (film) – 8 września

Zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami Sitting in Bars with Cake, opowiada o najlepszych przyjaciółkach Jane (Yara Shahidi) i Corinne (Odessa A’zion), które po dwudziestce podróżują po Los Angeles. Corinne, skrajna ekstrawertyczka, przekonuje swoją nieśmiałą, ale niezwykle utalentowaną najlepszą przyjaciółkę, Jane, aby poświęciła rok na pieczenie ciast i zanoszenie ich do barów w celu poznania ludzi i rozwijania pewności siebie.

A Million Miles Away (film) – 15 września

Zainspirowany prawdziwą historią inżyniera pokładowego NASA José Hernándeza. Dzięki niezachwianemu wsparciu ciężko pracujących rodziców, krewnych i nauczycieli, niesłabnący zapał i determinacja José realizuje swój pozornie niemożliwy cel. Uznana scenarzystka i reżyserka Alejandra Márquez Abella stworzyła olśniewający hołd dla lojalności i wytrwałości całej rodziny Hernándezów, a także każdego, kto odważy się marzyć.

Wilderness (serial) – 15 września

Wilderness przedstawia brytyjską parę Liv i Willa, którzy wydają się mieć wszystko: solidne małżeństwo; nowe, wspaniałe życie w Nowym Jorku, tysiące mil od ich rodzinnego miasta na prowincji; i wciąż są na tyle młodzi, by czuć, że całe życie przed nimi. Dopóki Liv nie dowiaduje się o romansie Willa. Po złamanym sercu szybko pojawia się kolejna emocja: wściekłość. Zemsta jest dla niej jedyną opcją, a kiedy Will proponuje wycieczkę po imponujących amerykańskich parkach narodowych, aby dać ich związkowi nowy początek, Liv wie, jak dokonać swojej zemsty.

The Continental: Ze świata Johna Wicka (serial) – 22 września

W serialu zobaczymy młodego Winstona Scotta, który zostaje wciągnięty w piekielny krajobraz Nowego Jorku lat 70-tych, aby zmierzyć się z przeszłością, którą myślał, że zostawił za sobą. Winston obiera śmiertelnie niebezpieczny kurs przez tajemniczy podziemny świat hotelu, podejmując wstrząsającą próbę przejęcia miejsca, w którym ostatecznie zasiądzie na tronie.

Cassandro (film) – 22 września

Saúl Armendáriz, gej-zapaśnik amator z El Paso, zyskuje międzynarodową sławę po stworzeniu postaci Cassandro, „Liberace of Lucha Libre”. Przy okazji wywraca do góry nogami nie tylko świat wrestlingu, ale także swoje własne życie.

Gen V (serial) – 29 września

Uniwersytet Godolki to jedyna amerykańska uczelni wyłącznie dla młodych superbohaterów (prowadzona przez Vought International). Nowy serial pokazuje szkolenie pierwszego pokolenia superbohaterów, którzy wiedzą o istnieniu Compound V, a tym samym, że ich moce zostały im wstrzyknięte, a nie dane przez Boga. Młodzi, rywalizujący ze sobą bohaterowie wystawiają na próbę swoje fizyczne i moralne granice, rywalizując o bardzo pożądaną najwyższą pozycję w szkolnym rankingu. Szybko przekonują się jednak, że ambicja wiąże się z poświęceniem, a różnica między dobrem a złem nie jest tak wyraźna, jak sądzili. Kiedy na jaw wychodzą mroczne sekrety uniwersytetu, uczniowie muszą zmierzyć się z tym, jakimi bohaterami się staną.