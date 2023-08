James Dean zagra w nowym filmie. Aktor pojawi się na ekranie dzięki SI

W tym kontekście niezwykle trafna wydaje się rada Samuela L. Jacksona, jakiej udzielił niedawno w jednym z wywiadów. Gwiazdor przestrzegał młodych i aspirujących aktorów przed nierozwagą

Przyszli aktorzy powinni robić to, co zawsze ja robię, kiedy dostaję kontrakt, a na nim są słowa „na zawsze” i „znane i nieznane”. Skreślam to gówno. To mój sposób na powiedzenie: Nie, nie zaakceptuję tego.