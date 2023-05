Jakie są najpopularniejsze superbohaterskie serie? Jedno z miejsc zaskakuje

Firma Parrot Analytics udostępniła nowy raport, w którym przeanalizowali sześć najpopularniejszych filmowych marek o superbohaterach, które w latach 2018-2022 cieszyły się w Stanach Zjednoczonych największą popularnością. Firma zdefiniowała „popyt” na daną franczyzę poprzez połączenie pragnienia obejrzenia nowych produkcji, zaangażowania widzów i oglądalności dotychczas dostępnych produkcji obliczając zaangażowanie w mediach społecznościowych wraz z aktywnością odbiorców w bezpłatnych platformach streamingowych i źródłach informacji, takich jak Wikipedia. Popyt na serię jest obliczany jako wielokrotność popytu tej franczyzy w stosunku do popytu przeciętnego filmu w tym samym okresie. Brzmi skomplikowanie? To przejdźmy do konkretów.