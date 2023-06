Do sieci trafił zwiastun kolejnego odcinka serialu Idol z Lily-Rose Depp i The Weeknd.

Czwarty odcinek ma nosić tytuł Stars Belong to the World , a jego premiera odbędzie się równolegle na całym świecie, a więc według polskiego czasu, 26 czerwca o godzinie 03:00 na platformie HBO Max i antenie HBO.

Serial The Idol powstawał w atmosferze skandalu związanego z osobami twórcy, Sama Levinsona i piosenkarza grającego jedną z centralnych postaci, a przedstawiciele mediów ostro skrytykowali go po premierze w trakcie festiwalu w Cannes. W najnowszej produkcji HBO Max główne role grają Lily-Rose Depp i The Weeknd.

Jak zapowiada się czwarty epizod serialu Idol?