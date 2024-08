Jak wypada Gothic 1 Remake na tle dema z 2019 roku? Porównanie pokazuje ogromną różnicę

Warto przypomnieć, że grywalne demo pierwszej wersji Gothic Remake zebrało sporo negatywnych komentarzy. Fani wytknęli wszystkie problemy szykowanego przez deweloperów odświeżenia kultowego RPG-a. Projekt okazał się na tyle zły, że w całości trafił do kosza i Alkimia Interactive rozpoczęło pracę nad Gothic 1 Remake od zera. Wyraźnie widać to na poniższym materiale, który pokazuje różnice między obiema wersjami.

Na THQ Nordic Digital Showcase 2024 Gothic 1 Remake doczekał się nowego zwiastuna prezentującego rozgrywkę. Długi materiał zaprezentował odświeżoną Górniczą Dolinę, a także poszczególne mechaniki oraz system walki. Już wcześniej do sieci trafiło porównanie z oryginalną wersją Gothica od Piranhia Bytes, a teraz przygotowano kolejne zestawienie, tym razem remake’u z grywalnym demem, które trafiło na Steam w 2019 roku. Gołym okiem widać wiele zmian, szczególnie w estetyce i oprawie wizualnej.

Długą drogę przeszła również sama grafika, która w nowej wersji stawia przede wszystkim na realizm. Rzecz jasna pięć lat w branży gier to wieczność i przez ten czas pojawiło się wiele technologii, w tym same konsole dziewiątej generacji, więc należałoby się spodziewać skoku jakościowego w oprawie wizualnej i to najlepiej prezentuje poniższe porównanie. Wiele zmieniło się także w teksturach samych postaci, czy przeciwników. Dużo lepsze wrażenie robi Stary Obóz, pełnej najróżniejszych detali, które mają wpłynąć na immersję tego świata.

Gothic 1 Remake nie ma jeszcze wyznaczonego debiutu. THQ Nordic i Alkimia Interactive mogą zdecydować się na ujawnienie daty premiery na zbliżającym się gamescomie. Przypomnijmy, że gra pojawi się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.