Jack Black znów w akcji w Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Oficer Dick powraca

Iron Galaxy potwierdziło powrót Jacka Blacka do Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Black, znany już z uniwersum THPS powtórzy swoją rolę. Deweloperzy udostępnili również zwiastun zapowiadający to wydarzenie. W Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 aktor użyczył głosu Oficerowi Dickowi.

Nie możemy opowiedzieć wszystkich tych skomplikowanych historii bezpośrednio w grze, ale w tle myślimy sobie: to ciekawa ewolucja kryzysu wieku średniego oficera Dicka, który nienawidzi skaterów. W poprzedniej odsłonie po prostu kręcił się po terenie liceum i próbował krzyczeć na skaterów, utrzymać nad nimi kontrolę. Teraz się rozwinął – jego zapędy władzy przeniosły się na uczelnię, gdzie został szeryfem ochrony kampusu. Chcieliśmy go przywrócić i nadać temu nasz własny charakter, i jesteśmy bardzo zadowoleni, że był absolutnie na tak, by wziąć w tym udział.