Iron Man 3000 miał być nowym serialem Marvela. Bohaterką zostałaby córka Tony’ego Starka

W miniony weekend doszło do sporego wycieku pierwszych materiałów z Avengers: Doomsday. Grafiki koncepcyjne stworzone przez artystkę Mushk Rizvi trafiły do sieci i chociaż zostały usunięte z ArtStation, to wciąż dostępne są w mediach społecznościowych. Opublikowano grafiki nie tylko z piątej części przygód superbohaterskiej drużyny, ale również z Fantastycznej Czwórki, czy innych projektów szykowanych przez Marvela. Jeden z nich jest szczególnie interesujący i przedstawia dorosłą Morgan Stark, córkę Iron Mana, która najwyraźniej miała otrzymać własny serial na Disney+.

Iron Man 3000 – Marvel planował serial o córce Tony’ego Starka

Iron Man 3000 przedstawia córkę Tony’ego Starka, która została superbohaterką ze zbroją inspirowaną Iron Manem. Nie byłoby to jednak największe zaskoczenie, gdyż historia miałby opierać się najwyraźniej na wyścigach samochodowych, a sama Morgan byłaby mniej lub bardziej profesjonalnym kierowcą. W produkcji miała powrócić Pepper, w nieco starszej wersji, niż widzieliśmy ją w Avengers: Koniec gry.