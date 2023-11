Nadchodzi nowy konkurent dla The Sims. inZOI wygląda świetnie na gameplayu

Wygląda na to, że gatunek simów powoli wraca do łask. Oprócz przygotowywanego przez Electronic Arts The Sims 5, wkrótce na rynku pojawi się także Life by You, ale na tym lista nowych produkcji z tego gatunku się nie kończy. Koreańska firma KRAFTON zapowiedziała swoją własną grę symulującą życie zatytułowaną inZOI, która będzie napędzana przez Unreal Engine 5. Już pierwszy zwiastun pokazuje, że może być to poważny konkurent dla serii The Sims.

inZOI – nadchodzi nowy konkurent dla The Sims

inZOI doczekał się pierwszego filmu prezentującego rozgrywkę, która nie zapowiada wielkich gameplayowych rewolucji w stosunku do serii studia Maxis. W produkcji KRAFTON również będziemy musieli dbać o naszego awatara, wysyłać go do pracy, rozwijać jego umiejętności i nawiązywać relacje z innymi postaciami. Na poniższym filmie zaprezentowano różne czynności, w tym pracę strażaka, sprzątanie mieszkania, uliczne koncerty, czy ćwiczenia na siłowni.