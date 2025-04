inZOI nie dla użytkowników Nintendo Switch 2? Twórcy zapowiadają interesujące plany jednocześnie nie dając nadziei

Rozwój inZOI był dla mnie i całego zespołu zupełnie nowym wyzwaniem. Zmierzyliśmy się z czymś, czego wcześniej nie znaliśmy, testowaliśmy nowe podejścia i uczyliśmy się na bieżąco. Wszystko, co osiągnęliśmy do tej pory, jest owocem współpracy oraz wielu prób i błędów. Udało nam się naprawdę wiele nauczyć, choć z pewnością jeszcze wiele jest do poprawy.

Oprócz nadchodzących poprawek technicznych intensywnie pracujemy nad nową zawartością, która pojawi się w aktualizacjach zaplanowanych na maj i sierpień. Przed nami jeszcze długa droga, ale mamy nadzieję, że nagrodzimy wasze zaufanie i cierpliwość.

Jesteście dla nas kimś więcej niż tylko graczami — patrzymy na was jak na partnerów podzielających naszą wizję, którzy wspólnie z nami kroczą tą ścieżką, niczym jeden zespół. Wasze wsparcie i pasja dodają nam sił i motywacji, by iść naprzód.