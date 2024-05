Intrygujący survival Soulmask z przyspieszoną premierą. Otwarta beta spełniła oczekiwania twórców

Na początku maja bieżącego roku informowaliśmy o starcie otwartych testów Soulmask. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami survival oferujący intrygujący system masek miał zadebiutować w drugiej połowie czerwca, jednak jak się okazuje, ta data jest już nieaktualna. Twórcy postanowili bowiem przyspieszyć premierę gry, o czym właśnie poinformowali za pośrednictwem platformy Steam.

Soulmask zadebiutuje wcześniej, niż planowano. Survival trafi na rynek już za kilka dni

Do 15 maja zainteresowani mogli sprawdzać bezpłatną wersję demonstracyjną Soulmask. Okazuje się, że gra spotkała się z bardzo dobrym odbiorem podczas otwartych testów, co skłoniło twórców do przyspieszenia terminu debiutu survivalu we wczesnym dostępie. W związku z tym na platformie Steam ukazał się wpis zdradzający nową datę premiery, która została ustalona na 31 maja 2024 roku.