Intrygująca gra akcji na nowym gameplayu. Zobacz rozgrywkę z Hell is Us

O Hell is Us pierwszy raz usłyszeliśmy ponad 2 lata temu, a twórcy właśnie zaczęli przypominać nam o produkcji za sprawą pokazu na State of Play kilka dni temu. Wczoraj mogliśmy zobaczyć kolejny film dotyczący nowej gry studia Rogue Factor - był to 15-minutowy gameplay.

Hell is Us z nowym gameplayem

Po pokazie State of Play wiele osób zainteresowała nowa produkcja Rogue Factor oraz Nacon, czyli Hell is Us. Tytuł został przedstawiony wtedy jako bardzo niestandardowa gra akcji, która ma pozwolić na nowe doświadczenia podczas eksploracji świata poprzez brak mapy, znaczników i elementów z innych tytułów mających pomóc nam w znalezieniu prawidłowej ścieżki. Produkcja zamiast tego ma oferować bardziej subtelne wskazówki z użyciem otoczenia.