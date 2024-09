Hell Is Us zapowiada się naprawdę intrygująco. Twórcy pokazali zwiastun

Na opublikowanym zwiastunie Hell Is Us możemy zobaczyć wiele ujęć ze świata gry stylizowanego na dawno opuszczony przez ludzi, którzy zostali zastąpieni przez obcych wyglądających jak manekiny z wielkimi dziurami na ciele. W trakcie rozgrywki nasz bohater musi się z nimi zmierzyć za pomocą dronów i miecza z innej epoki, gdyż wspomniane stworzenia są niewrażliwe na współczesny ekwipunek.

Jedną z produkcji jakie zobaczyliśmy na dzisiejszym pokazie State of Play jest nowa przygodowa gra akcji - Hell Is Us. Według wypowiedzi dyrektora studia odpowiedzialnego za tytuł, ekipa Rogue Factor starała się stworzyć zupełnie inne doświadczenie dla graczy w kwestii eksplorowania świata i ustalania ścieżki.

Na blogu PlayStation możemy zobaczyć wypowiedź dyrektora studia Rogue Factor, czyli Jonathana Jacques-Bellete. Dowiedzieliśmy się, że twórcy bardzo niestandardowo podeszli do projektowania Hell Is Us, a mianowicie nie zobaczymy w grze kompasu, mapy czy też znaczników popularnych we współczesnych tytułach. Dzięki temu gracze powinni móc bardziej wczuć się w klimat produkcji i poczuć większą satysfakcję samemu rozwiązując zagadki i poznając właściwą ścieżkę naprzód.