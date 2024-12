Intergalactic: The Heretic Prophet mierzy się z wielką falą krytyki. Zamknięto sekcję komentarzy pod zwiastunem

Po wielu miesiącach spekulacji, a także jednym skasowanym projekcie, czyli The Last of Us: Factions, Naughty Dog podczas tegorocznego The Game Awards zapowiedziało swoją nową grę. W Intergalactic: The Heretic Prophet Neil Druckmann i inni deweloperzy ze studia, które dało nam Uncharted i The Last of Us, zabiorą nas na kosmiczną przygodę z Jordan A. Mun, niebezpieczną łowczynią nagród, która trafiła na planetę, z której nikt jeszcze nie uciekł. Produkcja zapowiada się ciekawie dla fanów sci-fi i nie tylko, ale już pierwsza zapowiedź wzbudziła sporo kontrowersji doborem głównej bohaterki. Fala negatywnych komentarzy pod materiałem była tak duża, że podjęto decyzję o zamknięciu sekcji.

Intergalactic: The Heretic Prophet – sekcja komentarzy pod zwiastunem została wyłączona po ostrej krytyce wyglądu głównej bohaterki

W główną bohaterkę wcieliła się Tati Gabrielle, czyli aktorka znana z seriali Chilling Adventures of Sabrina, Ty oraz The Last of Us, a także ekranizacji Uncharted. Przez lata gwiazda pochodzenia afrykańsko-azjatyckiego wykreowała swój własny wizerunek, który odbiega od standardów piękna, którymi kieruje się wiele osób z Europy oraz Ameryki. Wygląd postaci w Intergalactic: The Heretic Prophet nie przypadł jednak do gustu wielu osobom, które uważają, że najnowszy tytuł od Naughty Dog będzie „woke”.