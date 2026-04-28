Intel Core 5 320 wyprzedza „MacBooka Neo z A19” w teście wielowątkowym

Pojawiły się pierwsze wyniki z PassMark i wyglądają obiecująco.

W bazie popularnego programu do testowania PassMark pojawiły się pierwsze wpisy dla Intel Core 5 320 z rodziny Wildcat Lake.

To układ, celujący w tanie, energooszczędne laptopy. Co ciekawe, zarówno w łącznym wyniku CPU Mark, jak i w wydajności wielowątkowej, procesor wypada minimalnie lepiej niż chip Apple A19 Pro, który według przecieków ma napędzać przyszłą generację „MacBooka Neo”.

Niestety nie znamy dziś TDP testowanego Intela, a więc może równie dobrze okazać się, że MacBook Neo jest znacznie mniej wysilony w swej pracy.

Core 5 320 to 6-rdzeniowy i 6-wątkowy procesor (2 rdzenie Performance + 4 rdzenie Low Power Efficient) z 6 MB pamięci L3 na pokładzie.

W PassMark przy CPU Mark uzyskał średnio ok. 15 222 punktów, a w teście jednowątkowym ok. 4 047 punktów (na razie na podstawie kilku zgłoszonych przebiegów, więc margines błędu jest duży).

W tym zestawieniu Intel wygląda dobrze w obciążeniach wielowątkowych. PassMark jasno plasuje Core 5 320 przed Apple A18 Pro (stosowanym w obecnym MacBooku Neo), a przy tym nawet minimalnie przed A19 Pro w wyniku łącznym.