Intel Core 5 320 wyprzedza „MacBooka Neo z A19” w teście wielowątkowym

Paweł Rudy
2026/04/28 16:14
Pojawiły się pierwsze wyniki z PassMark i wyglądają obiecująco.

W bazie popularnego programu do testowania PassMark pojawiły się pierwsze wpisy dla Intel Core 5 320 z rodziny Wildcat Lake.

To układ, celujący w tanie, energooszczędne laptopy. Co ciekawe, zarówno w łącznym wyniku CPU Mark, jak i w wydajności wielowątkowej, procesor wypada minimalnie lepiej niż chip Apple A19 Pro, który według przecieków ma napędzać przyszłą generację „MacBooka Neo”.

Niestety nie znamy dziś TDP testowanego Intela, a więc może równie dobrze okazać się, że MacBook Neo jest znacznie mniej wysilony w swej pracy.

Core 5 320 to 6-rdzeniowy i 6-wątkowy procesor (2 rdzenie Performance + 4 rdzenie Low Power Efficient) z 6 MB pamięci L3 na pokładzie.

W PassMark przy CPU Mark uzyskał średnio ok. 15 222 punktów, a w teście jednowątkowym ok. 4 047 punktów (na razie na podstawie kilku zgłoszonych przebiegów, więc margines błędu jest duży).

Intel Core 5 320 wyprzedza „MacBooka Neo z A19” w teście wielowątkowym

W tym zestawieniu Intel wygląda dobrze w obciążeniach wielowątkowych. PassMark jasno plasuje Core 5 320 przed Apple A18 Pro (stosowanym w obecnym MacBooku Neo), a przy tym nawet minimalnie przed A19 Pro w wyniku łącznym.

Jednocześnie w single-core A19 Pro nadal ma solidną przewagę (w bazie PassMark widnieje dla niego ok. 5 177 punktów vs 4 047 pkt Intela), co w praktyce może mieć znaczenie w codziennych zadaniach i części gier, które lubią mocny pojedynczy wątek. Neo w połączeniu z lekkim systemem operacyjnym może być bardziej responsywne.

Wildcat Lake ma być za to odpowiedzią Intela na segment „taniego laptopa do wszystkiego”. Widać nacisk na efektywność energetyczną i proste konstrukcje, a nie bicie się na słupki w benchmarkach.

Ciekawostką w Core 5 320 obecność grafiki z rdzeniami Xe3 nawet w tak niskiej półce (w Core 5 320 mówi się o 2 rdzeniach Xe).

Na realną ocenę iGPU trzeba będzie jednak poczekać do pierwszych gotowych laptopów i ich testów w grach, choć mam wrażenie, że starsze tytuły będą chodzić całkiem przyzwoicie.

A Wy, co myślicie o “Dzikich Kotach”? Czy będą dobrymi konkurentami dla procesorów od Apple?

Źródło:https://www.cpubenchmark.net/compare/7292vs7232/Intel-5-320-vs-Apple-A18-Pro-(MacBook-Neo)

