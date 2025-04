Inspirowane klasycznymi horrorami Post Trauma trafiło już na rynek. Gracze oceniają produkcję Red Soul Games

Wczoraj, 22 kwietnia 2025 roku, na rynku zadebiutowała nowa, intrygująca produkcja z gatunku survival horroru. Mowa o tytule Post Trauma, stworzonym przez studio RED SOUL GAMES i wydanym przez Raw Fury. Gra jest już dostępna dla graczy na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz na komputerach osobistych w sklepie Steam.

Świat przedstawiony w Post Trauma charakteryzuje się surrealistyczną stylistyką. W grze wcielamy się w postać Romana, konduktora, który budzi się w nieznanym świecie pełnym makabrycznej architektury. W celu przetrwania gracze zmierzą się z różnymi zagadkami, które dostarczą wiedzy o mrocznym miejscu, a także wskażą możliwą drogę ucieczki. Produkcja powstała na Unreal Engine 5 i „czerpie inspirację z najważniejszych elementów horrorów survivalowych”.

Post Trauma to gra grozy z łamigłówkami, a Red Soul Games to niewielkie studio złożone z miłośników klasycznych horrorów survivalowych. Mocno się inspirowaliśmy kilkoma najważniejszymi tytułami w tym gatunku – mamy nadzieję, że to widać! – czytamy w opisie gry.