Insomniac Games ze sporymi zmianami. Założyciel studia odchodzi po 30 latach

Stanowisko Price’a przejmą weterani Insomniac Games, czyli Chad Dezern, Ryan Schneider oraz Jen Huan. Założyciel amerykańskiego studia poinformował, że od roku wspólnie ze swoimi następcami przygotowywał się na ten moment. Price jest przekonany, że pod wodzą nowych liderów wspomniany zespół nadal będzie tworzył gry, których oczekują fani.

Naszym wspólnym zamiarem jest zachowanie tego, co czyni Insomniac wyjątkowym od ponad 30 lat i jednoczesnym szukaniu sposobów na możemy strategiczne ewoluowanie, które pozwoli odnieść sukces w nadchodzących dziesięcioleciach. Będziemy nadal traktować priorytetowo naszą kulturę pracy, zbudowaną wokół przejrzystości i współpracy […]. Co to wszystko oznacza dla naszych graczy i fanów? Zamierzamy nadal tworzyć produkcje, które kochacie, jednocześnie dbając o ludzi, którzy je tworzą. Jest to zgodne z wizją naszego studia, która zakłada wywieranie pozytywnego i trwałego wpływu na życie ludzi – zapowiadają nowi szefowie Insomniac Games.