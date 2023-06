Indiana Jones vs Han Solo. Harrison Ford odpowiada: „Nie pytajcie mnie o to gó…”

Nigdy nie pytajcie Harrisona Forda, kto wygrałby pojedynek Indiana Jones kontra Han Solo. Redaktor magazynu Esquire w najnowszym wywiadzie z aktorem chciał usłyszeć od Forda, o co najczęściej pytają się go fani Gwiezdnych wojen. Aktor przyznał, że interesuje ich, kto wygrałby pojedynek między postaciami z jego dwóch ikonicznych ról. Ford jasno powiedział, co myśli o takich rozważaniach i zrugał fanów za zadawanie tak bezsensownych pytań.

Indiana Jones czy Han Solo? Lepiej nie pytajcie o to Harrisona Forda