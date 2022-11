Impasto – pobierz grę zupełnie za darmo

Impasto to propozycja od niezależnego studia o jakże oryginalnej nazwie – Impasto Team. Gra jest dostępna zupełnie za darmo już od dnia premiery. Jeśli chcecie w nią zagrać, to wystarczy udać się na Steam i pobrać tytuł. Warto zaznaczyć jednak, że jest to horror, więc nie każdemu podejdzie do gustu taki rodzaj zabawy.

Impasto za darmo na Steam

Impasto to horror, którego akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Twórcy zaznaczają, że podczas produkcji inspirowali się pracami autorstwa hiszpańskiego malarza Francisco Goi. Powinniśmy przygotować się więc na mroczną i niezwykle klimatyczną przygodę. W grze mają znajdować się również elementy typowe dla skradanek i gier przygodowych.



Wszystko wskazuje na to, że Impasto jest całkiem udaną produkcją. Gra zadebiutowała na rynku 3 listopada i doczekała się dopiero 26 recenzji. Zdecydowana większość z nich, bo aż 88% opinii jest pozytywnych. Jeśli lubicie horrory i klimatyczne tytuły, to przekonajcie się sami, w końcu gra dostępna jest za darmo.