ILL to nowy przerażający survival horror. Będzie hit na miarę Resident Evil?

Studio Team Clout inc. pojawiło się na Summer Game Fest 2025, aby zaprezentować nowy zwiastun długo oczekiwanego survival horroru ILL, który został zapowiedziany już cztery lata temu. Produkcja powstaje na Unreal Engine 5 i wygląda niesamowicie ciekawie. Gra charakteryzuje się ogromną brutalnością i przerażającymi stworami, które przyprawiają o gęsią skórkę już samym swoim wyglądem. Poniżej zobaczycie nowy zwiastun Ill wraz z fragmentami rozgrywki. Szykuje się mocna pozycja dla fanów serii Resident Evil oraz Silent Hill.

Witamy w ILL, fabularnym horrorze survivalowym z perspektywy pierwszej osoby, który przenosi gracza do złowrogiej osady celem odkrycia niepokojącej prawdy stojącej za jej pogrążeniem się w krwiożerczym szaleństwie. Przygotuj się na intensywną grozę z zaawansowanym systemem rozczłonkowywania i deformacji, dynamicznym zachowaniem wrogów, złożonymi mechanikami broni, wciągającym interaktywnym światem oraz rzemiosłem i strategiczną walką o przetrwanie – wszystkie te elementy składają się na niezapomnianą podróż w głąb rozpaczy. Adaptacja jest kluczem do przetrwania w walce z upiornymi potworami – musisz stosować różnorodne strategie, zbierać najważniejsze zapasy, wytwarzać niezbędne narzędzia i ulepszać broń. Zapomnij o codziennych powtarzalnych czynnościach i wyrusz w mroczną podróż, by odkryć porywającą fabułę i przyprawiający o szybsze bicie serca horror w niegdyś spokojnym miasteczku. Czy uda ci się przetrwać koszmar i odkryć mrożące krew w żyłach tajemnice skrywane przez skrzypiące ulice i szemrzącą wodę? – czytamy w oficjalnym opisie.