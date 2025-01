Ile zajmie przejście Kingdom Come: Deliverance 2? Szykujcie się na długą i rozbudowaną grę

Już za niecały miesiąc w sklepach zadebiutuje długo oczekiwane Kingdom Come: Deliverance 2. Warhorse Studios jest pewne swojej gry i recenzenci otrzymali do niej dostęp na miesiąc premierą. Niedawno dowiedzieliśmy się, ile miejsca na dysku zajmie produkcja na PlayStation 5. Teraz za sprawą serwisu Gamestar poznaliśmy odpowiedź na pytanie, jak długa będzie historia w kontynuacji Kingdom Come: Deliverance i ile czasu trzeba będzie poświęcić, aby poznać całą zawartość.

Kingdom Come: Deliverance 2 – ile czasu potrzeba, aby przejść grę?

Deweloperzy przyznali, że gracze powinni przyszykować się na rozgrywkę trwającą od 80 do 100 godzin. Warhorse Studios zaznaczyło, że czas zabawy będzie różnił się w zależności od sposobu gry.