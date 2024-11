Ile kosztuje wczesny dostęp do Path of Exile 2? Twórcy przypominają o jutrzejszej transmisji na żywo

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć nową prezentację Path of Exile 2 z ponad 30-minutowym gameplayem. Twórcy gry postanowili ujawnił kolejne informacje o grze, tym razem dowiedzieliśmy się o minimalnej cenie otrzymania wczesnego dostępu do produkcji. Jutro o godzinie 21:00 ma odbyć się transmisja na żywo, na której poznamy więcej szczegółów.

Path of Exile 2 - stream przed rozpoczęciem wczesnego dostępu

Według najnowszych informacji podanych przez Grinding Gear Games wczesny dostęp do Path of Exile będzie nas kosztował co najmniej 30 dolarów, czyli ponad 120 złotych. Jest to najtańsza opcja, a twórcy na wspomnianym livestreamie mają poinformować o pozostałych pakietach, które będą zawierać oczywiście dodatkowe bonusy. Jak już wiemy od jakiegoś czasu, fani którzy wsparli pierwszą odsłonę serii odpowiednią kwotą otrzymają wczesny dostęp do kontynuacji bez dodatkowych opłat.