I Am Jesus Christ - symulator Jezusa na kolejnym trailerze

I Am Jesus Christ to produkcja, która wzbudza kontrowersje już od pierwszej zapowiedzi. Podczas minionego IGN Fan Fest twórcy z SimulaM podzielili się kolejny trailerem nadchodzącej produkcji.

Dostrzegacie w I Am Jesus Christ potencjał?

W I Am Jesus Christ wcielimy się w Jezusa i będziemy mu towarzyszyć w ziemskim życiu od momentu chrztu do zmartwychwstania. Oczywiście, w trakcie przygody weźmiemy bezpośredni udział w najważniejszych wydarzeniach. Mowa tutaj o takich momentach jak przemiana wody w wino czy wskrzeszenie Łazarza.



Deweloperzy zapowiadają, że podczas rozgrywki spotkamy i wejdziemy w interakcję z ponad 60 postaciami biblijnymi, a gracze będą mogli dokonać 30 ikonicznych cudów. Warto podkreślić, że produkcja jest stworzona na podstawie Nowego Testamentu i jak określają twórcy – ma „rozpowszechniać Ewangelię w angażujący i wyjątkowy sposób”.



Jeśli I Am Jesus Christ kiedykolwiek ujrzy światło dzienne, to gra z pewnością przyciągnie uwagę wielu niesionych ciekawością graczy. Oglądając poniższy trailer, można mieć jednak wątpliwości, co do jakości samej produkcji.



Ciągle nie poznaliśmy dokładnej daty premiery I Am Jesus Christ, ale według informacji podanych na karcie Steam produktu, debiutu gry powinniśmy spodziewać się w drugim kwartale tego roku. Jeśli chcecie przetestować omawianą produkcję, za pośrednictwem Steam możecie pobrać darmowy prolog.