Hyperbook prezentuje nowe laptopy z kartami RTX serii 50 i chłodzeniem wodnym

Wśród nowości znalazły się modele wyposażone w karty graficzne GeForce RTX serii 50, procesory Intel Arrow Lake-HX i AMD Fire Range oraz zaawansowane systemy chłodzenia, w tym opcjonalne chłodzenie wodne.

Hyperbook GTR – 18-calowa moc obliczeniowa

Nowy Hyperbook GTR to pierwsza 18-calowa konstrukcja marki, łącząca mobilność z wydajnością stacji roboczej. Model dostępny jest w trzech wariantach, z procesorem Intel Ultra 9 275HX oraz kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 i RTX 5090. Ekran o rozdzielczości WQXGA 240Hz lub 4K UHD+ 200Hz oraz obsługa do 192GB pamięci RAM czynią go wydajnym narzędziem do pracy i rozrywki.

Hyperbook V16 Liquid – chłodzenie wodne dla ekstremalnej wydajności

Dla użytkowników wymagających zaawansowanego systemu chłodzenia Hyperbook przygotował model V16 Liquid. Laptop może być wyposażony w chłodzenie wodne drugiej generacji, ekran MINI LED 300Hz WQXGA oraz najmocniejsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5080 i RTX 5090. Wersja standardowa, bez chłodzenia wodnego, oferuje ekran LED i kartę RTX 5070 Ti.

Hyperbook A16 ZEN Liquid – wydajność AMD z chłodzeniem wodnym

Entuzjaści procesorów AMD mogą sięgnąć po model A16 ZEN Liquid, który wykorzystuje procesor Ryzen 9 9955HX3D oraz opcjonalne chłodzenie wodne. Laptop oferuje ekran MINI LED 300Hz WQXGA oraz karty RTX 5080 i RTX 5090. Alternatywnie, dostępna jest wersja z ekranem LED i kartą RTX 5070 Ti.

Zastosowania profesjonalne i gamingowe

Nowe laptopy Hyperbook to rozwiązanie dla profesjonalistów zajmujących się edycją wideo, modelowaniem 3D, analizą danych czy streamingiem. Dzięki ekranom o wysokiej częstotliwości odświeżania, ray tracingowi i obsłudze DLSS 4.0, modele te sprawdzą się także w wymagających grach AAA. Opcjonalne chłodzenie wodne zapewnia stabilność nawet podczas długotrwałego obciążenia.