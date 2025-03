Hotline Miami Collection 80 procent taniej w Nintendo eShop. Za zestaw zapłacimy tylko 20 zł

W sklepie Nintendo pojawiła się kolejna promocja. Niedawno informowaliśmy o wyprzedaży gier Capcomu, która wciąż obowiązuje - w ramach tamtej oferty możemy zakupić m.in. Sifu, Dragon's Dogma: Dark Arisen, czy też Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy. Najnowsza przecena obejmuje zestaw gier akcji w stylu retro od Dennaton Games.

Do 23 marca w Nintendo eShop możemy kupić Hotline Miami Collection. Zestaw jest dostępny ze zniżką wynoszącą aż 80 procent i kosztuje obecnie tylko 20 zł. Po jego zakupie otrzymamy dwie gry z serii Hotline Miami - brutalnych gier akcji w stylu retro. Na skorzystanie z tej oferty będziemy mieć czas do 23 marca.

Hotline Miami to dynamiczna gra akcji przepełniona czystą brutalnością, ostrą strzelaniną i miażdżącą głowę walką wręcz. Akcja rozgrywa się w alternatywnym Miami z 1989 roku, a gracz wciela się w rolę tajemniczego antybohatera, który na polecenie głosów z automatycznej sekretarki wpada w morderczy szał przeciwko szemranemu podziemiu. Wkrótce okaże się, że nie wiesz, co się dzieje i dlaczego jesteś skłonny do takich aktów przemocy.

Polegaj na swoim sprycie, aby przejść przez pozornie niemożliwe sytuacje, ponieważ ciągle jesteś stawiany przed większą grupą wrogów. Akcja jest nieustająca, a każdy strzał jest śmiertelny, więc każdy ruch musi być szybki i zdecydowany, jeśli masz nadzieję przetrwać i odkryć złowrogie siły napędzające rozlew krwi. Niepowtarzalny styl wizualny Hotline Miami, porywająca ścieżka dźwiękowa i surrealistyczny łańcuch wydarzeń sprawią, że będziesz kwestionować własne pragnienie krwi, jednocześnie popychając cię do granic możliwości dzięki brutalnie bezlitosnemu wyzwaniu.