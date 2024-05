Horror Poppy Playtime doczeka się filmowej adaptacji od Legendary: Huggy Wuggy na wielkim ekranie

Gra stała się fenomenem także w świecie merchandisingu, głównie dzięki pluszowemu Huggy Wuggy. Ten uroczy niebieski stworek, znany z morderczego uścisku, przerażał pedagogów i rodziców, gdy maskotka trafiła do polskich przedszkoli i szkół. Dzieci szeptały do siebie: „Przytul nie, a cię zabiję!”, co wywołało falę niepokoju.

Czy filmowa adaptacja Poppy Playtime przyciągnie tłumy do kin i dorówna sukcesowi Five Nights at Freddy's? Dowiemy się już wkrótce.