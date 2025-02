Horror inspirowany Silent Hill doczekał się daty premiery. Raw Fury gotowe do wydania gry po opóźnieniu

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o opóźnieniu premiery horroru inspirowanego kultowym Silent Hill. Twórcy Post Trauma poinformowali wtedy, że nowy tytuł zadebiutuje na przestrzeni 2025 roku - właśnie poznaliśmy konkretną datą pojawienia się gry. Przy okazji w sieci pojawił się kolejny zwiastun, na którym zaprezentowano kilka nowych ujęć oraz materiałów.

Post Trauma - nowy zwiastun i darmowe demo

Studio Raw Fury poinformowało na YouTube oraz we wpisie na Twitterze/X, że nowy survival horror o tytule Post Trauma zadebiutuje na rynku 31 marca. Deweloperzy podzielili się również darmową wersją demo dostępną w ramach wydarzenia Steam Next Fest, gdzie możemy przetestować także inne nadchodzące produkcje. Wspomniany tytuł jest dostępny do sprawdzenia do 3 marca.

