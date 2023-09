Horizon Forbidden West: Complete Edition zmierza na PS5? Wiele na to wskazuje

Pod koniec czerwca Sony przez przypadek ujawniło budżety The Last of Us oraz Horizon Forbidden West. Tymczasem okazuje się, że druga z wymienionych produkcji może doczekać się wkrótce nowego wydania, które pojawi się wyłącznie na PlayStation 5. W sieci pojawiły się bowiem informacje, które sugerują, że Sony szykuje się do zapowiedzi Horizon Forbidden West: Complete Edition.

Horizon Forbidden West: Complete Edition z klasyfikacją wiekową. Sony szykuje nowy zestaw tylko na PS5

Skąd tego typu przypuszczenia? Horizon Forbidden West: Complete Edition doczekało się bowiem klasyfikacji wiekowej ze strony singapurskiej agencji Infocomm Media Development Authority (IMDA). W skład wspomnianego wydania – jak sugeruje sam tytuł – ma wchodzić zarówno podstawowa wersja gry, jak i wydany w kwietniu bieżącego roku dodatek Burning Shores.