Sony przez przypadek ujawniło budżety The Last of Us 2 i Horizon Forbidden West

Dzięki rozprawie sądowej dotyczącej przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft do sieci regularnie trafiają interesujące informacje związane zarówno z amerykańską firmą, jak i Sony. W dokumentach obu firmy część szczegółów jest ukryta, ale tym razem cenzura przeprowadzona przez japońską korporację nie była do końca skuteczna. Przez nieuważność producenta PlayStation dowiedzieliśmy się bowiem, ile kosztowało wyprodukowanie The Last of Us 2 i Horizon Forbidden West.

Koszty produkcji The Last of Us 2 i Horizon Forbidden West ujawnione przez Sony. Liczby robią wrażenie

Pomyłkę Sony zauważył m.in. Tom Warren – dziennikarz The Verge – który udostępnił fragment wspomnianego dokumentu japońskiej firmy na portalu Twitter. Producent PlayStation zasłonił co prawda dane dotyczące kosztów i czasu produkcji The Last of Us 2 i Horizon Forbidden West, ale – jak się okazuje – bez problemu można odczytać dane, które nie miały zostać ujawnione.



Ze wspomnianego dokumentu dowiadujemy się, że wyprodukowanie The Last of Us 2 kosztowało Sony 220 milionów dolarów, a prace nad grą rozpoczęto już w 2014 roku, czyli rok po premierze pierwszej części. Horizon Forbidden West kosztowało natomiast japońską firmę 212 milionów dolarów, a Guerrilla Games pracowało nad kontynuacją przygód Aloy w latach 2017-2022.



Sony przypadkiem ujawniło także, że The Last of Us 2 rozwijało 200 pełnoetatowych deweloperów. Nad Horizon Forbidden West pracowało natomiast 300 osób. Całkowity budżet obu produkcji z pewnością był natomiast nieco wyższy. W dokumencie japońskiej firmy zabrakło bowiem informacji o kosztach marketingowych, które w przypadku wymienionych tytułów z pewnością również były dość wysokie.

