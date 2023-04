Horizon Forbidden West: Burning Shores – wiemy, ile czasu zajmie ukończenie DLC

W sieci pojawiły się informacje na temat długości fabularnego dodatku do drugiej odsłony przygód Aloy.

Horizon Forbidden West: Burning Shores debiutuje dziś na rynku. W ostatnich dniach nie mogliśmy narzekać na brak informacji i materiałów związanych ze wspomnianym DLC. Już w zeszłym tygodniu Sony zaprezentowało premierowy zwiastun fabularnego dodatku do produkcji Guerrilla Games, a nieco później w sieci pojawiły się informacje na temat rozmiaru rozszerzenia do drugiej odsłony przygód Aloy. Wielu graczy z pewnością zastanawia się jednak, ile czasu zajmie im ukończenie nowej historii.

Horizon Forbidden West: Burning Shores ze szczegółami na temat długości rozgrywki

Z pomocą przychodzi serwis GameRevolution, który podzielił się szczegółami na temat długości rozgrywki dodatku Burning Shores do Horizon Forbidden West. Okazuje się, że na poznanie głównej historii fabularnego rozszerzenia do drugiej odsłony przygód Aloy gracze będą musieli przeznaczyć około 8 godzin. Natomiast użytkownicy zainteresowani ukończeniem wszystkich aktywności oferowanych we wspomnianym DLC muszą zarezerwować sobie około 15 godzin wolnego czasu.