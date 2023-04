Horizon Forbidden West: Burning Shores dwukrotnie większe od The Frozen Wilds

Kilka dni temu Sony zaprezentowało premierowy zwiastun Horizon Forbidden West: Burning Shores. Dodatek do drugiej odsłony przygód Aloy zadebiutuje już w tym tygodniu, dlatego nie powinno nikogo dziwić, że w sieci pojawiają się kolejne informacje związane z fabularnym DLC. Najnowsze szczegóły powinny zainteresować graczy, którzy zastanawiają się nad rozmiarem wspomnianego rozszerzenia.

Ujawniono rozmiar Horizon Forbidden West: Burning Shores na PlayStation 5

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez profil PlayStation Game Size na portalu społecznościowym Twitter posiadacze konsol PlayStation 5 – którzy są zainteresowani dodatkiem Burning Shores do gry Horizon Forbidden West – będą musieli przygotować się na pobranie i zainstalowanie 16.763 GB danych.



Rozszerzenie do drugiej odsłony przygód Aloy będzie więc niemal dwukrotnie większe – pod względem rozmiaru plików – od wydanego w 2017 roku DLC The Frozen Wilds do Horizon Zero Dawn. Wspomniany dodatek potrzebował bowiem około 9 GB wolnej przestrzeni na dyskach PlayStation 4.



Na koniec przypomnijmy, że Horizon Forbidden West: Burning Shores zadebiutuje 19 kwietnia 2023 roku wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat podstawowej wersji drugiej odsłony przygód Aloy, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Horizon: Forbidden West – Zakazany rozwój.