Horizon Forbidden West: Burning Shores z prezentacją nowej towarzyszki Aloy

Wczoraj dowiedzieliśmy się, ile miejsca na dyskach PlayStation 5 zajmie Horizon Forbidden West: Burning Shores. Kilka dni temu mieliśmy natomiast okazję obejrzeć premierowy zwiastun fabularnego rozszerzenia do drugiej odsłony przygód Aloy. Deweloperzy ze studia Guerrilla Games postanowili podzielić się jednak jeszcze jednym materiałem promocyjnym. Najnowsze wideo pozwala poznać bliżej Seykę, która będzie towarzyszyć bohaterce Horizon Forbidden West w nadchodzącym dodatku.

Nowy materiał wideo z Horizon Forbidden West: Burning Shores pozwala poznać bliżej Seykę

Udostępniony przez Sony i Guerrilla Games materiał pozwala graczom zajrzeć za kulisy powstawania dodatku Burning Shores do gry Horizon Forbidden West. Kylie Liya Page – która wciela się w Seykę – dzieli się swoimi wrażeniami z pracy na planie i współpracy z Ashley Burch, czyli odtwórczynię roli Aloy.



W materiale możemy zobaczyć też kilka scen z Horizon Forbidden West: Burning Shores, w których występują obie bohaterki. Wideo pokazuje też, jak deweloperzy ze studia Guerrilla Games nagrywali sesje motion capture do wspomnianego dodatku fabularnego. Całość znajdziecie na dole wiadomości.



Na koniec przypomnijmy, że Horizon Forbidden West: Burning Shores zadebiutuje już jutro – 19 kwietnia – wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat podstawowej wersji drugiej odsłony przygód Aloy, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Horizon: Forbidden West – Zakazany rozwój.