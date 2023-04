Horizon Forbidden West: Burning Shores nie dla rosyjskich graczy

W miniony piątek mieliśmy okazję zobaczyć premierowy zwiastun Horizon Forbidden West: Burning Shores. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozbudowany dodatek fabularny do drugiej części przygód Aloy ukaże się rynku już 19 kwietnia, czyli w najbliższą środę. Okazuje się jednak, że wspomniane rozszerzenie będzie niedostępne dla graczy z Rosji. Sony na kilka dni przed planowanym debiutem usunęło bowiem DLC z rosyjskiego PlayStation Store.

Horizon Forbidden West: Burning Shores nie będzie dostępne dla graczy z Rosji

Jak donosi serwis Exputer, dodatek fabularny Burning Shores do gry Horizon Forbidden West został usunięty z PlayStation Store w Rosji. Gracze – którzy zdecydowali się na zakup rozszerzenia w przedsprzedaży – otrzymali natomiast wiadomość, że DLC nie jest dłużej dostępne w ich regionie. Sony poinformowało również rosyjskich użytkowników, że złożone przez nich zamówienia zostały anulowane, a środki zostaną zwrócone na ich konto.



Zarówno deweloperzy ze studia Guerrilla Games, jak i Sony nie informowali wcześniej, że Horizon Forbidden West: Burning Shores nie będzie dostępne dla graczy z Rosji. Japońska firma oraz twórcy nie wydali też oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Warto również dodać, że w rosyjskim PlayStation Store cały czas można kupić Horizon Forbidden West, a także wydane pod koniec lutego Horizon Call of the Mountain.



Na koniec przypomnijmy, że Horizon Forbidden West: Burning Shores zadebiutuje 19 kwietnia 2023 roku wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat podstawowej wersji drugiej odsłony przygód Aloy, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Horizon: Forbidden West – Zakazany rozwój.