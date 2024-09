Max z trzema nowościami i dużą premierą prosto z kin. Oferta na drugą połowę września

Znamy wszystkie nowości na drugą połowę września na platformie Max. Podobnie jak miało to miejsce przed miesiącem, również teraz otrzymamy kilka filmowych nowości prosto z kin. Najważniejszą z nich będzie superprodukcja Pogromcy duchów: Imperium lodu, które na polskich ekranach debiutowało na początku kwietnia. Film będzie miał swoją premierę na streamingu po pięciu miesiącach od kinowego debiutu. Ale to nie jedyna głośna nowość, która w ostatnich miesiącach pojawiła się na dużym ekranie, a już za chwilę dostępna będzie na Maxie. Kolejnymi takimi filmami są Club Zero z Mią Wasikowską oraz The Royal Hotel, które miało u nas kinową premierę pod koniec czerwca. Ponadto w tym tygodniu startuje serial Pingwin, czyli spin-off Batmana z 2022 roku, a już wkrótce również trzeci sezon Stamtąd. Poniżej znajdziecie pełną rozpiskę nowości wraz z datami premier.

Max – premiery na drugą połowę września 2024

Seriale i programy:

Pingwin (The Penguin) - W roli głównej Colin Farrell jako Oz Cobb (Pingwin). Produkcja składa się z ośmiu odcinków. To kontynuacja epickiej sagi kryminalnej zapoczątkowanej przez Matta Reevesa światowym hitem “Batman”.

Filmy:

Wrzawa (Uproar) - Przybycie południowoafrykańskiej drużyny rugby do Nowej Zelandii wywołuje ogólnokrajowe protesty przeciwko apartheidowi i rasizmowi.

- Przybycie południowoafrykańskiej drużyny rugby do Nowej Zelandii wywołuje ogólnokrajowe protesty przeciwko apartheidowi i rasizmowi. Club Zero - Nauczycielka w elitarnej szkole nawiązuje więź z pięcioma uczniami, która przybiera szokujący obrót.

- Nauczycielka w elitarnej szkole nawiązuje więź z pięcioma uczniami, która przybiera szokujący obrót. Leć dalej (Fly On) - Watako właśnie straciła swojego kochanka w wypadku samochodowym. Postanawia zakopać traumę tej tragedii i kontynuować swoje życie z mężem.

- Watako właśnie straciła swojego kochanka w wypadku samochodowym. Postanawia zakopać traumę tej tragedii i kontynuować swoje życie z mężem. Pogromcy duchów (Ghostbusters) - Kultowa komedia o trójce bezrobotnych parapsychologów, którzy zawiązują spółkę przeciwko siłom nieczystym. Dwie nominacje do Oscara, w tym za efekty specjalne.

- Kultowa komedia o trójce bezrobotnych parapsychologów, którzy zawiązują spółkę przeciwko siłom nieczystym. Dwie nominacje do Oscara, w tym za efekty specjalne. Pogromcy duchów II (Ghostbusters II) - Pogromcy duchów powracają, aby stawić czoła groźnej zjawie, która próbuje zawładnąć Nowym Jorkiem. Sequel kultowej komedii Ivana Reitmana.

- Pogromcy duchów powracają, aby stawić czoła groźnej zjawie, która próbuje zawładnąć Nowym Jorkiem. Sequel kultowej komedii Ivana Reitmana. Ghostbusters. Pogromcy duchów (Ghosbusters) - Gdy w Nowym Jorku zaczynają panoszyć się duchy, do akcji muszą wkroczyć nieustraszone badaczki zjawisk paranormalnych.

- Gdy w Nowym Jorku zaczynają panoszyć się duchy, do akcji muszą wkroczyć nieustraszone badaczki zjawisk paranormalnych. Pogromcy duchów: Imperium lodu (Frozen Empire) - Rodzina Spenglerów łączy siły z Pogromcami Duchów, aby uratować świat przed drugą epoką lodowcową.

- Rodzina Spenglerów łączy siły z Pogromcami Duchów, aby uratować świat przed drugą epoką lodowcową. Sidonie w Japonii (Sidonie in Japan) - Podczas tournée promującego książkę w Japonii znana francuska pisarka nawiązuje romans ze swoim japońskim wydawcą.

- Podczas tournée promującego książkę w Japonii znana francuska pisarka nawiązuje romans ze swoim japońskim wydawcą. The Royal Hotel - Hanna i Liv, podróżując z plecakami po Australii, znajdują pracę w pubie na odludziu. Niestety sytuacja szybko wymyka się spod kontroli.

- Hanna i Liv, podróżując z plecakami po Australii, znajdują pracę w pubie na odludziu. Niestety sytuacja szybko wymyka się spod kontroli. Erin Brockovich - Historia Erin Brockowich, samotnej matki, która walczy o odszkodowanie dla ofiar zanieczyszczeń wody w małym miasteczku.

- Historia Erin Brockowich, samotnej matki, która walczy o odszkodowanie dla ofiar zanieczyszczeń wody w małym miasteczku. Candela - W Santo Domingo, w przededniu huraganu, losy trójki nieznajomych splatają się ze sobą po tajemniczej śmierci młodego poety i handlarza narkotyków.

- W Santo Domingo, w przededniu huraganu, losy trójki nieznajomych splatają się ze sobą po tajemniczej śmierci młodego poety i handlarza narkotyków. Wycieczka (Excursion) - Uczennica wymyśla kłamstwo na temat seksu ze swoim chłopakiem, co pociąga za sobą nieprzewidziane konsekwencje.

- Uczennica wymyśla kłamstwo na temat seksu ze swoim chłopakiem, co pociąga za sobą nieprzewidziane konsekwencje. Moja szczęśliwa rodzina (My Happy Family) - Żona w średnim wieku i matka dwójki dzieci szokuje swoją tradycyjną, wielopokoleniową rodzinę, gdy ogłasza, że chce mieszkać sama.

- Żona w średnim wieku i matka dwójki dzieci szokuje swoją tradycyjną, wielopokoleniową rodzinę, gdy ogłasza, że chce mieszkać sama. Twister - Helen Hunt wciela się rolę przywódczyni bandy łowców tornad podczas niebezpiecznej wyprawy, której celem jest przetestowania nowego urządzenia.

- Helen Hunt wciela się rolę przywódczyni bandy łowców tornad podczas niebezpiecznej wyprawy, której celem jest przetestowania nowego urządzenia. Przygody Tintina (The Adventures of Tintin) - Pierwszy film animowany w reżyserii Stevena Spielberga. Porywająca ekranizacja kultowego belgijskiego komiksu o przygodach reportera śledczego Tintina.

- Pierwszy film animowany w reżyserii Stevena Spielberga. Porywająca ekranizacja kultowego belgijskiego komiksu o przygodach reportera śledczego Tintina. Ostatnia sesja Freuda (Freud's Last Session) - Sigmund Freud i pisarz C.S. Lewis spierają się o przyszłość ludzkości i istnienie Boga.

Dokumenty:

Prezydentka z przypadku (The Accidental president) - Dokument o Swiatłanie Cichanouskiej, która nieugięta groźbami ze strony potężnego rywala politycznego, stała się szansą na zmianę w Białorusi.

Wrześniowe nowości w serwisie Max dzień po dniu (16 - 30 września)

17 września