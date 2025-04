Honor of Kings: World będzie grywalne w pojedynkę. Naszymi towarzyszami pokieruje sztuczna inteligencja

Honor of Kings: World to zapowiedziany w 2021 roku RPG akcji od TiMi Studio Group. Podczas prezentowania projektu usłyszeliśmy, że będzie to gra wieloosobowa, lecz według najnowszej wypowiedzi przedstawiciela zespołu bez problemu zagramy także w pojedynkę.

Honor of Kings: World - nowe informacje trybie bez innych graczy

W serwisie WCCF Tech pojawiła się rozmowa z głównym projektantem Honor of Kings: World. Dowiedzieliśmy się, że rozgrywka w pojedynkę będzie możliwa jako jedna z opcji do wyboru. W pewnym momencie gra z innymi powinna być łatwiejsza oraz przyjemniejsza, przykładowo podczas starć z trudniejszymi bossami. Łączenie się z prawdziwą osobą o podobnych umiejętnościach będzie możliwe, lecz na ten moment nie wiemy nic o ograniczeniach. Deweloper wspomniał o opcji gry z AI.