Hogwarts Legacy ze wsparciem VR. Pierwszy gameplay zachwyca zwiedzaniem szkoły

Już jutro na rynku zadebiutuje Hogwarts Legacy, długo oczekiwana gra z uniwersum Harry’ego Pottera. Produkcja wzbudza wiele kontrowersji i nie brakuje osób, które zdecydowało się bojkotować tytuł studia Avalanche Software ze względu na wypowiedzi J.K. Rowling o osobach transseksualnych. Doszło nawet do tego, że streamerzy obawiają się transmitować grę, bojąc się nękania na czacie przez osoby wspierające bojkot. Mimo to produkcja bije rekordy popularności jeszcze we wczesnym dostępie, zarówno na Twitchu, jak i na Steamie, a wkrótce kolejni gracze mogą przekonać się do tej produkcji, gdy zobaczą pierwsze fragmenty rozgrywki z Hogwarts Legacy w wersji na VR.

Hogwarts Legacy wkrótce ze wsparcie VR za sprawą modyfikacji

Zespół znany jako Flat2VR pracuje nad modyfikacją wprowadzającą możliwość zagrania w Hogwarts Legacy na goglach VR. Twórcy obiecują obsługę zarówno widoku pierwszoosobowego, jak i z trzeciej osoby. Na poniższym gameplayu możemy zobaczyć tylko pierwszy z trybów, który prezentuje się znakomicie. Zwiedzanie bogatego w szczegóły i detale Hogwartu prezentuje się niezwykle dobrze w widoku z pierwszej osoby i jedyne co może przeszkadzać, to niedopasowane elementy interfejsu.