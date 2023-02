Hogwarts Legacy – porównanie grafiki i wydajności na konsolach i PC

Hogwarts Legacy będzie jednym z najgłośniejszych tytułów tego roku. Gra autorstwa Avalanche Software rozbiła bank i zebrała wyśmienite recenzje. O produkcji z pewnością będzie jeszcze głośno. Swoją cegiełkę dokłada do tego sytuacja związana z bojkotem tytułu, gdyż ten temat ciągle powraca. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat kwestii technicznych związanych z działaniem i wyglądem Hogwarts Legacy, to zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Hogwarts Legacy – porównanie grafiki i wydajności

Materiał przygotowany przez kanał ElAnalistaDeBits trwa ponad 22 minuty i skupia się na porównaniach wersji gry przeznaczonej na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Twórcy wideo wzięli pod uwagę wiele czynników i prezentują grę w różnych trybach. Jeśli interesują Was kwestie techniczne, to z pewnością docenicie obszerność materiału.



