W Hogwarts Legacy możemy trafić do Azkabanu. Więzienie tylko dla wybranych

Hogwarts Legacy zadebiutowało na rynku, ciesząc się ogromnym uznaniem wśród graczy na Steamie. Również na Metacritic fani produkcji wysoko oceniają najnowszą grę ze świata Harry’ego Pottera, nie pozwalając na żadne akcje z bombardowaniem produkcji najniższymi notami. Gracze chwalą wielkość świata gry, który skrywa przed fanami wiele tajemnic. Jedna z nich powiązana jest z zadaniami przeznaczonymi wyłącznie dla konkretnych domów. Okazuje się, że jedną z tajemniczych lokacji jest więzienie Azkaban, do którego możemy dostać się wyłącznie jako członek Hufflepuffu.

Hogwarts Legacy – wybierając Hufflepuff trafimy do więzienia Azkaban

Avalanche Software przygotowało ekskluzywne misje dla każdego z czterech domów Hogwartu. Wybierając Gryffindor możemy wziąć udział w zadaniu dla Prawie Bezgłowego Nicka i spotkać Bezgłowego Łowcę, która jest nawiązaniem do Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego. Z kolei decydując się na Hufflepuff, możemy podczas jednej z misji udać się do Azkabanu i przez chwilę zwiedzić niedostępną dla żadnego innego domu lokację. Wyprawa daje nawet graczom możliwość zobaczenia dementorów, a także zaklęcia Patronusa, którego nasza postać nie może się w żaden sposób nauczyć podczas swojej przygody. Czyni to misję Hufflepuffu wyjątkową, pomimo tego, że to najmniej popularny wśród fanów dom Hogwartu i z pewnością wielu graczy zdecyduje się na wybór innego domu podczas swojej rozgrywki.