Hogwarts Legacy może pochwalić się fenomenalną sprzedażą. Ujawniono nowe wyniki

Zgodnie z przekazanymi informacjami na wycieczkę do świata Harry’ego Pottera zdecydowało się kilkadziesiąt milionów graczy. Z raportu opublikowanego przez Variety dowiadujemy się bowiem, że w zeszłym miesiącu sprzedaż Hogwarts Legacy przekroczyła 30 milionów egzemplarzy. Trzeba przyznać, że to fenomenalny wynik i nic dziwnego, że coraz głośniej mówi się o kontynuacji ubiegłorocznego dzieła deweloperów ze studia Avalanche Software.

Przeżyj przygodę w XIX-wiecznym Hogwarcie. Wciel się w postać dzierżącą klucz do antycznego sekretu, który może podzielić świat magii. Zawiązuj sojusze, walcz z czarnoksiężnikami i zadecyduj o losie świata magii. To ty decydujesz o swoim dziedzictwie. Zapełnij niezapisane karty swojej historii – czytamy w opisie Hogwarts Legacy na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Hogwarts Legacy dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Avalanche Software, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hogwarts Legacy. Na taką grę od zawsze czekali fani Harry’ego Pottera.