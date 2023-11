Hogwarts Legacy hitem na Switchu. Gra cieszy się wielkim zainteresowaniem właścicieli konsol Nintendo

Wygląda na to, że mimo, że Hogwarts Legacy został poważnie okrojony w wersji na Switcha, to nie ma on najmniejszych problemów ze sprzedażą.

Jednak premiera Hogwarts Legacy na tej platformie, mimo wszystko, okazała się hitem. Gra już znalazła się na trzecim miejscu wśród najlepiej sprzedanych gier na tę konsolę. Wyprzedzają ją tylko dwie sztandarowe gry, czyli The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i Super Mario Bros. Wonder.