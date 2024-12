Hideo Kojima na tegorocznym The Game Awards. Producent będzie jednym z gości obecnych na wydarzeniu

Jak już wiemy od jakiegoś czasu, w tym tygodniu odbędzie się gala The Game Awards 2024. Z okazji zbliżającego się terminu wydarzenia organizatorzy udostępniają coraz więcej informacji odnośnie wydarzenia. Ostatnio poznaliśmy listę nominowanych produkcji, w tym kandydatów do zdobycia nagrody Gry Roku, wśród których znalazł się m.in. Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Poznaliśmy również jednego z gości mającego pojawić się na gali.

The Game Awards 2024 - nowe informacje o wydarzeniu

Na tegorocznym The Game Awards mamy zobaczyć wiele wyróżnień dla produkcji wydanym w bieżącym roku. Fani otrzymali możliwość głosowania w 29 różnych kategoriach. Bardzo możliwe, że niektóre z nagrodzonych produkcji zostaną przedstawione przez Hideo Kojimę, ponieważ na Twitterze/X zobaczyliśmy oficjalne potwierdzenie obecności japońskiego projektanta na wydarzeniu. Wiceprezes Konami jest znany z takich projektów, jak seria Metal Gear Solid, Death Stranding, Snatcher oraz Policenauts.

