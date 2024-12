Kolejna nowa drużyna Marvela otrzyma serial. Henry Cavill zadebiutuje w nowej roli?

Marvel planuje jeszcze jeden serial poświęcony nowej drużynie superbohaterów. Dopiero co pojawiły się doniesienia, że Young Avengers z kinowego filmu zostaną przekształceni w seriali, a sama grupa będzie znana pod inną nazwą. Teraz scooper MyTimeToShineHello twierdzi, że to nie jedyny serial, który wprowadzi do MCU nową ekipę postaci. Według jego źródeł Marvel szykuje serial Excalibur, który skupi się na brytyjskich bohaterach. Wśród nich pojawi się Kapitan Brytania, do której to roli od wielu lat przymierzany jest Henry Cavill.

Excalibur – w serialu zadebiutuje Henry Cavill jako Kapitan Brytania?

Excalibur zadebiutowali w komiksach pod koniec lat 80. Drużyna została stworzona przez scenarzystę Chrisa Claremonta oraz rysownika Alana Davisa. Oryginalnie miała być to poboczna grupa X-Menów, ale jej skład z czasem uległ zmianie. W pierwotnym składzie Excalibur znaleźli się Kapitan Brytania, zmiennokształtna czarownica posługująca się żywiołami Meggan Puceanu oraz trzech byłych członków X-Menów: Shadowcat, Nightcrawler i Rachel Summers, druga Phoenix. Obecnie liderką zespołu jest Betsy Braddock, znana również jako Psylocke, córka Kapitana Brytanii, która przejęła tożsamość po swoim ojcu podczas Świtu X.