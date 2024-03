Oszuści wykorzystują sukces Helldivers 2. Uwaga na fałszywe promocje na Steam

Oszuści postanowili zmienić nazwy, grafiki oraz opisy dwóch innych produkcji, by te w jak największym stopniu przypominały stronę Helldivers 2. Dodatkowo obniżyli cenę fałszywych tytułów o 50% i 75%, by przyciągnąć uwagę użytkowników . Trudno powiedzieć, ilu graczy dało się nabrać.

Dlatego też ponownie podkreślamy, że Helldivers 2 dostępne jest obecnie na Steam w premierowej cenie. Uważajcie na wszelkiego rodzaju podejrzane promocje, by nie paść ofiarą bezczelnego oszustwa. Valve najwyraźniej usunęło już wspomniane oferty, ale niewykluczone, że w przyszłości ktoś ponownie spróbuje szczęścia i postanowi wykorzystać popularność danej produkcji.

Na koniec przypomnijmy, że Helldivers 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Arrowhead Game Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Helldivers 2 - razem, ogniem, w słusznej sprawie!

