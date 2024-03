Nie tylko mechy w Helldivers 2. Różne pojazdy w akcji na nowych nagraniach

Jakiś czas temu informowaliśmy o nagraniu, które prezentowało urozmaiconą o mechy rozgrywkę w Helldivers 2. Jak się okazuje, to może nie być jedyna nowość, która wkrótce trafi do tytułu. W sieci pojawiły się bowiem fragmenty z gry zawierające różne rodzaje pojazdów.

Gracze Helldivers 2 udostępniają nagrania z pojazdami w akcji

Wiele wskazuje na to, że twórcy szykują dla graczy Helldivers 2 nie tylko mechy, o których niedawno informowaliśmy. Jak się okazuje, graczom przytrafia się dołączyć do rozgrywki z nieznajomymi, którzy mają dostęp do różnego rodzaju pojazdów. Podobnie jak przypadku mechów, pojawiły się spekulacje, że twórcy testują w ten sposób nową zawartość, która wkrótce może trafić do gry.

Udostępnione przez graczy Helldivers 2 materiały prezentują pojazd zwiadowczy oraz opancerzony transporter. Maszyny pozwalają nie tylko szybciej przemieszczać się po mapie, ale także wykorzystać znajdujące się na nich działka. Zarówno nowe pojazdy, jak i mechy, mogą w znaczący sposób wpłynąć na dynamikę starć i jeszcze bardziej urozmaicić popularny tytuł.

Na ten moment wciąż nie wiemy, kiedy mechy oraz pojazdy oficjalnie trafią do gry. Zainteresowanym pozostaje zatem wypatrywać komunikatów ze strony twórców Helldivers 2. Na koniec przypominamy, że strzelanka jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5.