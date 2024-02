Pierwsze spojrzenie na mechy w Helldivers 2. Jeden z graczy udostępnił nagranie w sieci

Twórcy Helldivers 2 zwiększyli kilka dni temu pojemność serwerów. Dzięki temu w ostatni weekend nie odnotowano problemów w tym zakresie, a deweloperzy mogli skupić się na rozwoju swojej produkcji. Jak się okazuje, nowa zawartość może już wkrótce trafić w ręce graczy. W sieci pojawiło się bowiem nagranie, które prezentuje mechy w akcji.

Na Reddicie pojawił się ciekawy wpis, który zawiera krótkie, 22-sekundowe nagranie jednego z graczy Helldivers 2.Według autora wpisu dołączył on w trakcie rozgrywki na PlayStation 5 do nieznajomego gracza, który spawnował na mapie różne rodzaje mechów. Użytkownik Reddita nie jest pewien, czy miał do czynienia z hakerem, czy może programistą zaangażowanym w tworzenie Helldivers 2, jednak zaznaczył, że nieznajomy wydawał się być „bardzo podekscytowany możliwością pokazania tego wszystkiego”.